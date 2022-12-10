За ночь над тремя областями сбили 10 из 15 "шахедов"
Суббота, 10 декабря 2022, 08:09
Воздушные силы в ночь на субботу сбили 10 из 15 вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.
Источник: командование Воздушных сил ВСУ, Воздушное командование "Юг"
Дословно: "Ночью, 10 декабря, российские оккупанты атаковали юг Украины дронами-камикадзе "Shahed-136/131" иранского производства.
Подразделениями воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины сбито десять вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями".
Детали: Воздушное командование "Юг" уточнило, что 4 дрона сбиты над Херсонщиной, 4 - над Николаевщиной, 2 - над Одесской областью.
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