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За ночь над тремя областями сбили 10 из 15 "шахедов"

Катерина ТищенкоСуббота, 10 декабря 2022, 07:09
За ночь над тремя областями сбили 10 из 15 шахедов
графика со страницы Командования Воздушных сил в Facebook

Воздушные силы в ночь на субботу сбили 10 из 15 вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ, Воздушное командование "Юг"

Дословно: "Ночью, 10 декабря, российские оккупанты атаковали юг Украины дронами-камикадзе "Shahed-136/131" иранского производства.

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Подразделениями воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины сбито десять вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями".

Детали: Воздушное командование "Юг" уточнило, что 4 дрона сбиты над Херсонщиной, 4 - над Николаевщиной, 2 - над Одесской областью.

Темы: беспилотникивойнаВооруженные силы
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