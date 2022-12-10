Росіяни поранили ще 4 цивільних на Донеччині – ОВА

жертви на Донеччині станом на 10 грудня, графіка з Telegram Кириленка

За 9 грудня підтверджено інформацію про поранення російськими військами 4 мирних мешканців Донеччини.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Дослівно: "За 9 грудня стало відомо про 4 мирних жителів Донеччини, поранених росіянами: 2 у Бахмуті, 1 в Авдіївці та 1 у Костянтинівці".

Реклама:

Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Всього від початку повномасштабного вторгнення, без урахування жертв у цих двох містах, вбито 1251 жителя Донеччини, поранено – 2715.