Росіяни поранили ще 4 цивільних на Донеччині – ОВА
Субота, 10 грудня 2022, 07:20
За 9 грудня підтверджено інформацію про поранення російськими військами 4 мирних мешканців Донеччини.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram
Дослівно: "За 9 грудня стало відомо про 4 мирних жителів Донеччини, поранених росіянами: 2 у Бахмуті, 1 в Авдіївці та 1 у Костянтинівці".
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Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Всього від початку повномасштабного вторгнення, без урахування жертв у цих двох містах, вбито 1251 жителя Донеччини, поранено – 2715.