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Россияне ранили еще 4 гражданских в Донецкой области – ОВА

Катерина ТищенкоСуббота, 10 декабря 2022, 08:20
жертвы в Донецкой области по состоянию на 10 декабря, графика из Telegram Кириленко

За 9 декабря подтверждена информация о ранении российскими войсками 4 мирных жителей Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 9 декабря стало известно о 4 мирных жителях Донецкой области, раненых россиянами: 2 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Константиновке".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с начала полномасштабного вторжения, без учета жертв в этих двух городах, убит 1251 житель Донетчины, ранены - 2715.

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Темы: Донецкая областьвойна
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