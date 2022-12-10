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За добу Сили оборони знищили 370 окупантів, 3 танки та іншу техніку

Катерина ТищенкоСубота, 10 грудня 2022, 07:48
За добу Сили оборони знищили 370 окупантів, 3 танки та іншу техніку
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За добу 9 грудня українські військові ліквідували 370 окупантів, загальні втрати противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали близько 93760 осіб.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.12 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 93760 (+370) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2940 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5917 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1927 (+1) од,
  • РСЗВ – 397 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 592 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4535 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 167 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Теми: війнаГенштаб
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