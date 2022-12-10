За сутки Силы обороны уничтожили 370 оккупантов, 3 танка и другую технику
Суббота, 10 декабря 2022, 07:48
За сутки 9 декабря украинские военные ликвидировали 370 оккупантов, общие потери противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили около 93760 человек.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.12 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 93760 (+370) человек ликвидировано,
- танков - 2940 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 5917 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1927 (+1) ед,
- РСЗО - 397 (+2) ед,
- средства ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1603 (+0),
- крылатые ракеты - 592 (+0),
- корабли / катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4535 (+4) ед,
- специальная техника - 167 (+3).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.