За сутки Силы обороны уничтожили 370 оккупантов, 3 танка и другую технику

За сутки 9 декабря украинские военные ликвидировали 370 оккупантов, общие потери противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили около 93760 человек.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.12 ориентировочно составили:

личного состава - около 93760 (+370) человек ликвидировано,

танков - 2940 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 5917 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1927 (+1) ед,

РСЗО - 397 (+2) ед,

средства ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1603 (+0),

крылатые ракеты - 592 (+0),

корабли / катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4535 (+4) ед,

специальная техника - 167 (+3).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.