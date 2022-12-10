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Підтримка Іраном Росії зросте, йдеться про сотні ракет – розвідка Британії

"Європейська правда"Субота, 10 грудня 2022, 08:10
Підтримка Іраном Росії зросте, йдеться про сотні ракет – розвідка Британії
ілюстративне фото Getty Images

Британська розвідка очікує зростання військової підтримки російських військ Іраном у найближчі місяці.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в суботу, повідомляє "Європейська правда".

"Іран став одним із головних військових союзників Росії після її вторгнення до України. Найближчими місяцями підтримка Іраном російських збройних сил, ймовірно, зросте: Росія намагається отримати більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет", - йдеться у огляді.

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Росія, натомість, швидше за все, запропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки, що трансформує їхні відносини у галузі оборони, йдеться у зведенні.

Наголошується, що Росія, швидше за все, витратила значну частину своїх запасів балістичних ракет малої дальності "Іскандер", які несуть 500-кілограмову боєголовку на відстань до 500 км. І якщо Росії вдасться ввести в дію велику кількість іранських балістичних ракет, вона, ймовірно, використовуватиме їх для продовження та розширення своєї кампанії ударів по критично важливій національній інфраструктурі України.

Нагадаємо, напередодні Сполучені Штати вирішили запровадити санкції проти Повітряно-космічних сил Росії та інших російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотників та їхнього використання у війні в Україні.

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У вересні США наклали санкції на іранську компанію, яку вони звинуватили в координації військових польотів для транспортування іранських безпілотників до Росії, а також на три інші компанії, які брали участь у виробництві іранських безпілотників.

А в листопаді США запровадили додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотників, які вона використовує для атак на цивільну інфраструктуру в Україні.

Теми: Велика БританіяІранРосія
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