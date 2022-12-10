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Поддержка Ираном России возрастет, речь идет о сотнях ракет – разведка Британии

"Европейская правда"Суббота, 10 декабря 2022, 08:10
Поддержка Ираном России возрастет, речь идет о сотнях ракет – разведка Британии
иллюстративное фото Getty Images

Британская разведка ожидает роста военной поддержки российских войск Ираном в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в субботу, сообщает "Европейская правда".

"Иран стал одним из главных военных союзников России после ее вторжения в Украину. В ближайшие месяцы поддержка Ираном российских вооруженных сил, вероятно, возрастет: Россия пытается получить больше оружия, включая сотни баллистических ракет", - говорится в обзоре.

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Россия, в свою очередь, скорее всего, предложит Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки, что трансформирует их отношения в области обороны, говорится в сводке.

Отмечается, что Россия, скорее всего, израсходовала значительную часть своих запасов баллистических ракет малой дальности "Искандер", которые несут 500-килограммовую боеголовку на расстояние до 500 км. И если России удастся ввести в действие большое количество иранских баллистических ракет, она, вероятно, будет использовать их для продолжения и расширения своей кампании ударов по критически важной национальной инфраструктуре Украины.

Напомним, накануне Соединенные Штаты решили ввести санкции против Воздушно-космических сил России и других российских учреждений из-за их причастности к незаконной закупке у Ирана беспилотников и их использования в войне в Украине.

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В сентябре США наложили санкции на иранскую компанию, которую они обвинили в координации военных полетов для транспортировки иранских беспилотников в Россию, а также на три другие компании, которые участвовали в производстве иранских беспилотников.

А в ноябре США ввели дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству или передаче России иранских беспилотников, которые она использует для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине.

Темы: ВеликобританияИранРосcия
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