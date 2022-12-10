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На окупованій Луганщині росіяни замість канікул вводять військову підготовку для школярів - ОВА

Валентина РоманенкоСубота, 10 грудня 2022, 09:17
На окупованій Луганщині росіяни замість канікул вводять військову підготовку для школярів - ОВА
ілюстративне фото з відкритих джерел

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни замість канікул намагаються запровадити військову підготовку дітей.

Джерело: Луганська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "... у так званій "лнр" згадали про школярів. Запропонували замість канікул для учнів 8-х та 10-х класів організувати "курс молодого бійця".

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Деталі: В Луганській ОВА зазначають, що пропаганда для окупантів важливіша за світло, воду чи тепло.

Також повідомляється, що загарбники продовжують примусову інтеграцію усіх сфер. Зокрема, підприємці так званої "ЛНР", які впродовж грудня не зареєструються в єдиному державному реєстрі РФ, не зможуть користуватися заходами підтримки для суб'єктів малого та середнього підприємництва.

Теми: Луганська областьвійнаокупація
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