На оккупированной Луганщине россияне вместо каникул вводят военподготовку для школьников - ОВА

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне вместо каникул пытаются ввести военную подготовку детей.

Источник: Луганская областная военная администрация в Telegram

Дословно: "... в так называемой "ЛНР" вспомнили о школьниках. Предложили вместо каникул для учащихся 8-х и 10-х классов организовать "курс молодого бойца".

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Детали: В Луганской ОВА отмечают, что пропаганда для оккупантов важнее света, воды или тепла.

Также сообщается, что захватчики продолжают принудительную интеграцию всех сфер. В частности, предприниматели так называемой "ЛНР", которые в течение декабря не зарегистрируются в едином государственном реестре РФ, не смогут пользоваться мерами поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.