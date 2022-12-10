Росіяни вдарили ракетою по Сумщині: пошкоджено 21 будинок, магазини, банк

Внаслідок ракетного удару РФ по Сумщині у п’ятницю ввечері пошкоджено 20 приватних і 1 багатоквартирний будинок, приміщення пожежної частини, виконавчої служби, відділення банку, магазини та автомобілі.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Вчора ввечері, близько 21 години, Росія завдала ракетного удару по Великописарівській громаді.

Ракета С-300 розірвалася в центрі населеного пункту та пошкодила 20 приватних будинків, багатоквартирний дім, приміщення пожежної частини, виконавчої служби, відділення банку, 5 магазинів та автомобілі".