Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вдарили ракетою по Сумщині: пошкоджено 21 будинок, магазини, банк

Катерина ТищенкоСубота, 10 грудня 2022, 10:31
Велика Писарівка Сумської області, Google maps

Внаслідок ракетного удару РФ по Сумщині у п’ятницю ввечері пошкоджено 20 приватних і 1 багатоквартирний будинок, приміщення пожежної частини, виконавчої служби, відділення банку, магазини та автомобілі.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Вчора ввечері, близько 21 години, Росія завдала ракетного удару по Великописарівській громаді.

Ракета С-300 розірвалася в центрі населеного пункту та пошкодила 20 приватних будинків, багатоквартирний дім, приміщення пожежної частини, виконавчої служби, відділення банку, 5 магазинів та автомобілі".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Сумська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Війна з Росією може тривати десятиліттями через Крим – WP

фотоГірлянду із Зеленським повісили на ялинку в центрі Твері – ЗМІ

фото, відеоРосіяни знищили службові автомобілі енергетиків у Херсоні – ОВА

Партизани взяли на себе відповідальність за підпал бази РФ в окупованому Криму

оновлено о 01:15Одещина: влада розповіла, як довго відновлюватимуть енергооб'єкти та чи потрібно евакуюватися

вітаюЧвертьфінал ЧС-22: Марокко вибило Португалію з турніру, Франція пройшла далі

Усі новини...
Сумська область
Росіяни завдали ракетний удар по Сумщині
48 ударів завдали росіяни по прикордонню Сумщини
Росіяни випустили по прикордонню Сумщини 11 боєприпасів
Останні новини
13:31
В МЗС Молдови відповіли Москві на критику нового виборчого кодексу за "утиски російськомовних"
13:28
Майже 90% споживачів у Херсоні та прилеглих містах знову мають світло
13:17
Через негоду запізнюються 9 потягів
13:14
Як доглядати за дитиною, якщо відключили воду – рекомендації МОЗ
12:50
інфографіка Росія забрала з Чорного моря всі кораблі з "Калібрами"
12:44
Британська розвідка вважає надто оптимістичними очікування Путіна щодо бюджету на 2023 рік
12:25
Помер журналіст і ексречник "Правого сектора" Артем Скоропадський
12:16
Війна з Росією може тривати десятиліттями через Крим – WP
12:08
Німеччина з наступного тижня почне підготовку для переміщення Patriot до Польщі - ЗМІ
11:52
В "Енергоатомі" повідомили про відключення від електромережі одного з реакторів на АЕС
Усі новини...