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Россияне ударили ракетой по Сумской области: поврежден 21 дом, магазины, банк

Катерина ТищенкоСуббота, 10 декабря 2022, 10:31
Большая Писаревка Сумской области, Google maps

В результате ракетного удара РФ по Сумской области в пятницу вечером повреждены 20 частных и 1 многоквартирный дом, помещение пожарной части, исполнительной службы, отделение банка, магазины и автомобили.

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "Вчера вечером, около 21 часа, Россия нанесла ракетный удар по Великописаревской общине.

Ракета С-300 разорвалась в центре населенного пункта и повредила 20 частных домов, многоквартирный дом, помещение пожарной части, исполнительной службы, отделение банка, 5 магазинов и автомобили".

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Темы: Сумская областьвойна
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