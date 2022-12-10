Россияне ударили ракетой по Сумской области: поврежден 21 дом, магазины, банк

В результате ракетного удара РФ по Сумской области в пятницу вечером повреждены 20 частных и 1 многоквартирный дом, помещение пожарной части, исполнительной службы, отделение банка, магазины и автомобили.

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "Вчера вечером, около 21 часа, Россия нанесла ракетный удар по Великописаревской общине.

Ракета С-300 разорвалась в центре населенного пункта и повредила 20 частных домов, многоквартирный дом, помещение пожарной части, исполнительной службы, отделение банка, 5 магазинов и автомобили".