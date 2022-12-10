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У Києві в кіоску швидкої їжі вибухнув газовий балон: 5 постраждалих

Катерина ТищенкоСубота, 10 грудня 2022, 10:57
місце вибуху газового балона в Києві, фото ДСНС

Внаслідок вибуху газового балону в кіоску швидкої їжі у Києві у п’ятницю ввечері постраждало 5 осіб.

Джерело: ДСНС України

 
усі фото ДСНС

Дослівно: "9 грудня о 19:27 до Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про вибух на вул. Васильківській, 34-Б, що у Голосіївському районі столиці.

…В металевому кіоску з виготовлення їжі швидкого приготування стався вибух газового балону з послідуючим горінням. Вогнем було охоплено 2 суміжних кіоски. О 19:38 пожежу було локалізовано та вже о 19:41 – ліквідовано.

Внаслідок вибуху постраждало 5 осіб: з них 2 працівників кіоску з приготування їжі, 1 відвідувач, 1 особа, яка намагалась гасити пожежу та продавець суміжного кіоску з продажу мобільних аксесуарів".

 

Деталі: Всіх потерпілих передано медикам. Згодом 4 особи було госпіталізовано з опіками до медичного закладу. 1 чоловік, що самостійно намагався гасити пожежу отримав легкі механічні ушкодження та від госпіталізації відмовився.

 

ДСНС повідомляє, що в ході гасіння пожежі з кіоску було евакуйовано ще один газовий балон.

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Внаслідок пожежі обидва кіоски згоріли повністю.

Теми: Київвибухгаз
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