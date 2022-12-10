В Киеве в киоске быстрого питания взорвался газовый баллон: 5 пострадавших

В результате взрыва газового баллона в киоске быстрого питания в Киеве в пятницу вечером пострадали 5 человек.

Источник: ГСЧС Украины

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Дословно: "9 декабря в 19:27 в Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о взрыве на ул. Васильковской, 34-Б, что в Голосеевском районе столицы.

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...В металлическом киоске по изготовлению пищи быстрого приготовления произошел взрыв газового баллона с последующим горением. Огнем было охвачено 2 смежных киоска. В 19:38 пожар был локализован и уже в 19:41 - ликвидирован.

В результате взрыва пострадали 5 человек: из них 2 работника киоска по приготовлению пищи, 1 посетитель, 1 человек, который пытался тушить пожар и продавец смежного киоска по продаже мобильных аксессуаров".

Детали: Всех пострадавших передали медикам. Впоследствии 4 человека были госпитализированы с ожогами в медицинское учреждение. 1 человек, который самостоятельно пытался тушить пожар получил легкие механические повреждения и от госпитализации отказался.

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ГСЧС сообщает, что в ходе тушения пожара из киоска был эвакуирован еще один газовый баллон.

В результате пожара оба киоска сгорели полностью.