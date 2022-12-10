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Херсонщину за добу обстріляли понад 50 разів: 2 загиблих, 8 поранених

Катерина ТищенкоСубота, 10 грудня 2022, 11:52
ілюстративне фото Getty Images

Протягом доби внаслідок обстрілів росіянами Херсонщини загинуло 2 людей, 8 дістали поранень.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Дослівно: "За добу росіяни 51 раз обстріляли область. Били з мінометів, РСЗВ та ствольної артилерії.

Поранення отримали 8 людей. 2 людини загинуло".

Деталі: Тимошенко зазначив, що внаслідок удару постраждали житлові квартали міста, ворог пошкодив лікарню, магазини та складські приміщення. Також завдано шкоди об‘єктам інфраструктури.

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Теми: Херсонська областьвійна
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