Херсонскую область за сутки обстреляли более 50 раз: 2 погибших, 8 раненых
Суббота, 10 декабря 2022, 10:52
В течение суток в результате обстрелов россиянами Херсонщины погибли 2 человека, 8 получили ранения.
Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Дословно: "За сутки россияне 51 раз обстреляли область. Били из минометов, РСЗО и ствольной артиллерии.
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Ранения получили 8 человек. 2 человека погибли".
Детали: Тимошенко отметил, что в результате удара пострадали жилые кварталы города, враг повредил больницу, магазины и складские помещения. Также нанесен ущерб объектам инфраструктуры.