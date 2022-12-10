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Херсонскую область за сутки обстреляли более 50 раз: 2 погибших, 8 раненых

Катерина ТищенкоСуббота, 10 декабря 2022, 10:52
Херсонскую область за сутки обстреляли более 50 раз: 2 погибших, 8 раненых
иллюстративное фото Getty Images

В течение суток в результате обстрелов россиянами Херсонщины погибли 2 человека, 8 получили ранения.

Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно: "За сутки россияне 51 раз обстреляли область. Били из минометов, РСЗО и ствольной артиллерии.

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Ранения получили 8 человек. 2 человека погибли".

Детали: Тимошенко отметил, что в результате удара пострадали жилые кварталы города, враг повредил больницу, магазины и складские помещения. Также нанесен ущерб объектам инфраструктуры.

Темы: Херсонская областьвойна
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