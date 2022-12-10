Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Херсонскую область за сутки обстреляли более 50 раз: 2 погибших, 8 раненых

Катерина ТищенкоСуббота, 10 декабря 2022, 11:52
иллюстративное фото Getty Images

В течение суток в результате обстрелов россиянами Херсонщины погибли 2 человека, 8 получили ранения.

Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно: "За сутки россияне 51 раз обстреляли область. Били из минометов, РСЗО и ствольной артиллерии.

Ранения получили 8 человек. 2 человека погибли".

Детали: Тимошенко отметил, что в результате удара пострадали жилые кварталы города, враг повредил больницу, магазины и складские помещения. Также нанесен ущерб объектам инфраструктуры.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Война с Россией может длиться десятилетиями из-за Крыма - WP

фотоГирлянду с Зеленским повесили на елку в центре Твери – СМИ

фото, видеоРоссияне уничтожили служебные автомобили энергетиков в Херсоне - ОВА

Партизаны взяли на себя ответственность за поджог базы РФ в оккупированном Крыму

обновлено в 01:15Одесская область: власти рассказали, как долго будут восстанавливать энергообъекты и нужно ли эвакуироваться

видеоЧетвертьфинал ЧМ-22: Марокко выбило Португалию из турнира, Франция прошла дальше

Все новости...
Херсонская область
На "дороге жизни" в Херсонской области восстановят разрушенный мост – ОП
Оккупанти заявляют, что восстановили мост на Арабатскую стрелку
Племянник Кадырова приехал на юг Украины: будет "смотрящим" – мэр Мелитополя
Последние новости
14:21
Россия и Запад дошли до стадии конфронтации, и так придется жить дальше – Песков
14:15
"Жизнь людей не может быть "политическим компромиссом" – выступление лауреата Нобелевской премии
14:14
Последние разы россияне атаковали дронами с Азовского моря - Игнат
14:00
фотоНа британском острове в Ла-Манше произошел взрыв в доме, под завалами около десятка человек
13:47
Непогода остановила электротранспорт во Львове
13:43
"Треугольник грусти" стал фильмом года по версии европейской киноакадемии
13:31
В МИД Молдовы ответили Москве на критику избирательного кодекса за "притеснение русскоязычных"
13:28
Почти 90% потребителей в Херсоне и близлежащих городах снова со светом
13:17
Из-за непогоды опаздывают 9 поездов
13:14
Как ухаживать за ребенком, если отключили воду – рекомендации Минздрава
Все новости...