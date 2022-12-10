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СБУ викрила ще одного поплічника ворога в рясі

Валентина РоманенкоСубота, 10 грудня 2022, 11:53
фото СБУ

Служба безпеки України викрила ще одного ворожого поплічника в результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня, йому оголошено підозру.

Джерело: пресслужба СБУ, Запорізька обласна прокуратура

Деталі: Зловмисником виявився диякон однієї з церков Запорізької єпархії УПЦ МП, який публічно схвалював проведення незаконного референдуму щодо "приєднання" регіону до складу РФ, повідомляють у спецслужбі.

Для цього активував профіль у забороненій соцмережі "Вконтакте" і від свого імені "репостив" заклики прокремлівських блогерів на підтримку фейкового плебісциту.

Коментуючи російські публікації, він агітував людей прийти на "виборчі дільниці" і "проголосувати" на користь країни-агресора.

Крім цього, у своїх "дописах" він заперечував існування українського народу, його мови і культури. Також клірик ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. Матеріали для деструктивного контенту брав з пропагандистських пабліків російської соцмережі.

Ініційована СБУ незалежна експертиза опублікованих матеріалів підтвердила підривну діяльність фігуранта, наголошують у спецслужбі.

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Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами злочинів.

Наразі клірику повідомлено про підозру за:

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

 

Теми: СБУЗапорізька областьвійнацерква
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