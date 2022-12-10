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СБУ разоблачила еще одного пособника врага в рясе

Валентина РоманенкоСуббота, 10 декабря 2022, 10:53
СБУ разоблачила еще одного пособника врага в рясе
фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного вражеского пособника в результате контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах юга, ему объявлено подозрение.

Источник: пресс-служба СБУ, Запорожская областная прокуратура

Детали: Злоумышленником оказался диакон одной из церквей Запорожской епархии УПЦ МП, который публично одобрял проведение незаконного референдума по "присоединению" региона в состав РФ, сообщают в спецслужбе.

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Для этого активировал профиль в запрещенной соцсети "Вконтакте" и от своего имени "репостил" призывы прокремлевских блогеров в поддержку фейкового плебисцита.

Комментируя российские публикации, он агитировал людей прийти на "избирательные участки" и "проголосовать" в пользу страны-агрессора.

Кроме этого, в своих "сообщениях" он отрицал существование украинского народа, его языка и культуры. Также клирик ставил под сомнение государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Материалы для деструктивного контента брал из пропагандистских пабликов российской соцсети.

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Инициированная СБУ независимая экспертиза опубликованных материалов подтвердила подрывную деятельность фигуранта, отмечают в спецслужбе.

Во время обысков по месту его жительства правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами преступлений.

Сейчас клирику сообщено о подозрении по:

ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 1 ст. 161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, религиозной вражды) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

 

Темы: СБУЗапорожская областьвойнацерковь
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