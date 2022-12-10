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Віцепрезидентку Європарламенту виключили з партії, у неї знайшли сумки з грошима

"Європейська правда"Субота, 10 грудня 2022, 12:02
ЄВА КАЙЛІ, ФОТО З ЇЇ FACEBOOK

Віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі виключили з її власної політичної партії у Греції та призупинили її членство у політичній групі в Європейському парламенті після повідомлення про те, що її було затримано в Бельгії у зв'язку з корупційним розслідуванням.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Загальногрецький соціалістичний рух, або ПАСОК, одна з головних опозиційних партій Греції, заявила у п’ятницю, що "у зв'язку з останніми подіями та розслідуванням бельгійською владою корупції серед європейських чиновників, євродепутатку Єву Кайлі виключено з ПАСОК - Руху за зміни за рішенням президента Нікоса Андрулакіса".

Політична група Кайлі в Європейському парламенті, Прогресивний альянс соціалістів і демократів, також оголосила в п'ятницю про призупинення членства Кайлі у групі "у зв'язку з розслідуванням, що триває".

Разом з тим, бельгійська газета L'echo повідомляє, що у будинку Кайлі, яка провела ніч під вартою у Бельгії у зв’язку з корупційним розслідуванням та можливим незаконним лобізмом на користь Катару, знайшли сумки з грошима.

Видання називає справу "справжньою бомбою у серці європейської демократії", посилаючись на розслідування з приводу хабарів європейським чиновникам з боку Катару.

"Сумки з грошима знайдені в будинку віцепрезидента Європарламенту", - стверджує заголовок публікації, що супроводжується фотографією Кайлі.

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За даними L'Echo, Кайлі затримали на місці у неї вдома. Єдиний спосіб затримати парламентаря, захищеного імунітетом, - спіймати його на місці злочину.

Після інформації про перші арешти та конфіскацію 600 тисяч євро готівкою був допитаний і батько Кайлі. Стверджується, що у нього була валіза, наповнена грошима, і він перебував у процесі переміщення. Слідчі вважають,що батька Кайлі  попередили про поліцейські рейди спільники.

За даними наближеного до слідства джерела, у Брюсселі в п’ятницю ввечері була арештована одна з віцепрезиденток Європарламенту, депутатка від грецьких соціалістів Єва Кайлі у справі про незаконний лобізм на користь Катару в установі ЄС.

Раніше у справі вже арештували чотирьох людей, зокрема помічника євродепутата з групи соціалістів і демократів, який є колегою Кайлі, і колишнього депутата Європарламенту від Італії П'єра-Антоніо Панцері, також соціаліста.

У Брюсселі та околицях були проведені обшуки й арешти в межах розслідування діяльності "злочинної організації, корупції та відмивання грошей". Зокрема правоохоронці вилучили приблизно 600 тисяч євро готівкою, мобільні телефони та комп'ютерне обладнання.

Теми: Європарламенткорупція
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