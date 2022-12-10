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Вице-президента Европарламента исключили из партии, у нее нашли сумки с деньгами

"Европейская правда"Суббота, 10 декабря 2022, 12:02
ЕВА КАЙЛИ, ФОТО ИЗ ЕЕ FACEBOOK

Вице-президента Европарламента Еву Кайли исключили из ее собственной политической партии в Греции и приостановили ее членство в политической группе в Европейском парламенте после сообщения о том, что она была задержана в Бельгии в связи с коррупционным расследованием.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Всегреческое социалистическое движение, или ПАСОК, одна из главных оппозиционных партий Греции, заявила в пятницу, что "в связи с последними событиями и расследованием бельгийскими властями коррупции среди европейских чиновников, евродепутат Ева Кайли исключена из ПАСОК - Движения за изменения по решению президента Никоса Андрулакиса".

Политическая группа Кайли в Европейском парламенте, Прогрессивный альянс социалистов и демократов, также объявила в пятницу о приостановлении членства Кайли в группе "в связи с продолжающимся расследованием".

В то же время, как сообщает бельгийская газета L'echo, в доме Кайли, которая провела ночь под стражей в Бельгии в связи с коррупционным расследованием и возможным незаконным лоббизмом в пользу Катара, нашли сумки с деньгами.

Издание называет дело "настоящей бомбой в сердце европейской демократии", ссылаясь на расследование по поводу взяток европейским чиновникам со стороны Катара.

"Сумки с деньгами найдены в доме вице-президента Европарламента", - утверждает заголовок публикации, сопровождаемый фотографией Кайли.

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По данным L'Echo, Кайли задержали на месте у нее дома. Единственный способ задержать парламентария, защищенного иммунитетом, - поймать его на месте преступления.

После информации о первых арестах и конфискации 600 тысяч евро наличными был допрошен и отец Кайли. Утверждается, что у него был чемодан, наполненный деньгами, и он находился в процессе перемещения. Следователи считают, что отца Кайли предупредили о полицейских рейдах сообщники.

По данным приближенного к следствию источника, в Брюсселе в пятницу вечером была арестована одна из вице-президенток Европарламента, депутат от греческих социалистов Ева Кайли по делу о незаконном лоббизме в пользу Катара в учреждении ЕС.

Ранее по делу уже арестовали четырех человек, в том числе помощника евродепутата из группы социалистов и демократов, который является коллегой Кайли, и бывшего депутата Европарламента от Италии Пьера-Антонио Панцери, также социалиста.

В Брюсселе и окрестностях были проведены обыски и аресты в рамках расследования деятельности "преступной организации, коррупции и отмывания денег". В частности правоохранители изъяли около 600 тысяч евро наличными, мобильные телефоны и компьютерное оборудование.

Темы: Европарламенткоррупция
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