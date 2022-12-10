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У Німеччині пояснили відмову передати Україні свої системи Patriot

"Європейська правда"Субота, 10 грудня 2022, 12:38
СИСТЕМА PATRIOT У ПОЛЬЩІ, ФОТО PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES

Державний міністр Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер пояснив позицію уряду країни щодо непередання Україні ЗРК Patriot.

Про це він розповів українській службі "Голосу Америки", пише "Європейська правда".

"Якщо бути дуже відвертим, це не так, що у нас є вільні системи Patriot просто в наявності, які ми могли б відправити, наприклад, в Україну. Системи Patriot, які ми надсилаємо, є частиною системи колективної оборони НАТО", - сказав Лінднер.

"Два дні тому ми домовилися з Польщею, що відправляємо групу військових Німеччини до Польщі для вивчення локації, де можуть бути розміщені системи Patriot. Ми віддані захисту безпеки Польщі, тому пропонуємо розгорнути системи Patriot на східному фланзі НАТО", - додав він.

Нагадаємо, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт після інциденту у Пшеводуві, коли внаслідок падіння ракети, випущеної під час масованої ракетної атаки РФ, загинули двоє людей, запропонувала допомогу Польщі, зокрема системи Patriot та винищувачі Eurofighter, які охоронятимуть польський повітряний простір.

У Польщі запропонували на це направити комплекси на територію України. При цьому Варшава виступила проти надання Україні власних ЗРК Patriot, які замовила у США. Та зрештою Німеччина відхилила таку пропозицію.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що українська сторона веде переговори з Німеччиною, а також США щодо розміщення в Україні систем Patriot.

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Теми: НімеччинаПольщаППО
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