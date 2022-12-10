В Германии объяснили отказ передать Украине свои системы Patriot

Государственный министр Министерства иностранных дел Германии Тобиас Линднер объяснил позицию правительства страны относительно непередачи Украине ЗРК Patriot.

Об этом он рассказал украинской службе "Голоса Америки", пишет "Европейская правда".

"Если быть очень откровенным, это не так, что у нас есть свободные системы Patriot просто в наличии, которые мы могли бы отправить, например, в Украину. Системы Patriot, которые мы посылаем, являются частью системы коллективной обороны НАТО", - сказал Линднер.

"Два дня назад мы договорились с Польшей, что отправляем группу военных Германии в Польшу для изучения локации, где могут быть размещены системы Patriot. Мы преданы защите безопасности Польши, поэтому предлагаем развернуть системы Patriot на восточном фланге НАТО", - добавил он.

Напомним, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт после инцидента в Пшеводуве, когда в результате падения ракеты погибли два человека, предложила помощь Польше, в частности системы Patriot и истребители Eurofighter, которые будут охранять польское воздушное пространство.

В Польше предложили на это направить комплексы на территорию Украины. При этом Варшава выступила против предоставления Украине собственных ЗРК Patriot, которые заказала у США. И в конце концов Германия отклонила такое предложение.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская сторона ведет переговоры с Германией, а также США относительно размещения в Украине систем Patriot.