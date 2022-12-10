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Журналісти порахували військові об’єкти РФ в окупованому Криму

Валентина РоманенкоСубота, 10 грудня 2022, 13:27
фото "Радіо Свобода"

Вивчивши супутникові знімки Planet Labs, журналісти нарахували 10 діючих військових аеродромів та два авіазаводи в окупованому Росією Криму.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Журналісти РС зібрали і проаналізували понад півтори сотні військових об’єктів у Криму, вивчивши супутникові знімки Planet Labs військових баз, аеродромів, місць розташування ППО та кораблів Чорноморського флоту РФ.

Саме з окупованого Криму Росія здійснює більшу частину запусків крилатими ракетами "Калібр" по українських населених пунктах.

Один із головних військових об’єктів в Криму – Севастопольський порт, куди незадовго до повномасштабного вторгнення Росія стягнула численні кораблі не тільки Чорноморського, але й Балтійського та Північного флотів.

Зокрема, на супутникових знімках Planet Labs за 9 листопада, які є в розпорядженні журналістів "Схем" та "Крим.Реалії", були ідентифіковані великі десантні кораблі (проектів 1135, 1171, 775), патрульні кораблі (22160), ракетні катери (проектів 1239, 1241) та крейсер (проекту 11356) – це або флагман Чорноморського флоту РФ "Адмирал Макаров", або ж його аналог "Адмирал Эссен".

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Саме біля бухти "Голландія", розташована частина ракетних суден, з яких Росія запускає по Україні ракети "Калібр". Як зазначають військові експерти, з якими поспілкувалась редакція, "Калібри" зберігаються не тільки в пускових шахтах корабля, але і на кримських військових складах, а тому є потенційним місцем майбутніх атак ЗСУ.

Окремо журналісти звернули увагу на військові об'єкти в Джанкої. Насамперед на аеродром, який після зупинення наступу армії РФ на півдні України, став для неї головним логістичним хабом та місцем базування ударних гелікоптерів: а саме Ка-52, Мі-28, Мі-35, Мі-8. Аеродром також часто приймає вантажні літаки та штурмовики Су-25.

Поруч із Севастополем розташований аеродром Бельбек. В основному там розміщені винищувачі. Зокрема, на знімках Planet Labs за 15 листопада на летовищі були помічені Су-27, Су-27 СМ, Су-34 та Міг-31.

Одне з головних авіаугруповань російської армії також розміщено на аеродромі в Гвардійському, де зосереджено штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24. Саме ці літаки Росія найчастіше використовує для завдання ближніх авіаударів по українській території.

Загалом у Криму журналісти нарахували 10 діючих військових аеродромів та два авіазаводи. На кожному є склади з боєприпасами та ємності з паливно-мастильними матеріалами, які при вибуху лише посилюють руйнівний ефект.

Українські військові експерти, з якими поспілкувалися журналісти, очікують, що на Крим ще чекають нові вибухи. На їхню думку, що саме стане ціллю залежить від того, де будуть на те тактичні причини, а також – від вразливості російської оборони.

Теми: Кримвійна
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