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Журналисты посчитали военные объекты РФ в оккупированном Крыму

Валентина РоманенкоСуббота, 10 декабря 2022, 12:27
Журналисты посчитали военные объекты РФ в оккупированном Крыму
фото "Радіо Свобода"

Изучив спутниковые снимки Planet Labs, журналисты насчитали 10 действующих военных аэродромов и два авиазавода в оккупированном Россией Крыму.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Журналисты РС собрали и проанализировали более полутора сотен военных объектов в Крыму, изучив спутниковые снимки Planet Labs военных баз, аэродромов, мест расположения ПВО и кораблей Черноморского флота РФ.

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Именно из оккупированного Крыма Россия осуществляет большую часть запусков крылатыми ракетами "Калибр" по украинским населенным пунктам.

Один из главных военных объектов в Крыму - Севастопольский порт, куда незадолго до полномасштабного вторжения Россия стянула многочисленные корабли не только Черноморского, но и Балтийского и Северного флотов.

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В частности, на спутниковых снимках Planet Labs за 9 ноября, которые есть в распоряжении журналистов "Схем" и "Крым.Реалии", были идентифицированы большие десантные корабли (проектов 1135, 1171, 775), патрульные корабли (22160), ракетные катера (проектов 1239, 1241) и крейсер (проекта 11356) - это или флагман Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров", или же его аналог "Адмирал Эссен".

 

Именно возле бухты "Голландия", расположена часть ракетных судов, с которых Россия запускает по Украине ракеты "Калибр". Как отмечают военные эксперты, с которыми пообщалась редакция, "Калибры" хранятся не только в пусковых шахтах корабля, но и на крымских военных складах, а потому являются потенциальным местом будущих атак ВСУ.

Отдельно журналисты обратили внимание на военные объекты в Джанкое. Прежде всего на аэродром, который после остановки наступления армии РФ на юге Украины, стал для нее главным логистическим хабом и местом базирования ударных вертолетов: а именно Ка-52, Ми-28, Ми-35, Ми-8. Аэродром также часто принимает грузовые самолеты и штурмовики Су-25.

Рядом с Севастополем расположен аэродром Бельбек. В основном там размещены истребители. В частности, на снимках Planet Labs за 15 ноября на аэродроме были замечены Су-27, Су-27 СМ, Су-34 и МиГ-31.

Одна из главных авиагруппировок российской армии также размещена на аэродроме в Гвардейском, где сосредоточены штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24. Именно эти самолеты Россия чаще всего использует для нанесения ближних авиаударов по украинской территории.

Всего в Крыму журналисты насчитали 10 действующих военных аэродромов и два авиазавода. На каждом есть склады с боеприпасами и емкости с горюче-смазочными материалами, которые при взрыве только усиливают разрушительный эффект.

Украинские военные эксперты, с которыми пообщались журналисты, ожидают, что Крым могут быть новые взрывы. По их мнению, что именно станет целью зависит от того, где будут на то тактические причины, а также - от уязвимости российской обороны.

Темы: Крымвойна
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