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Озброєний чоловік захопив заручників у центрі Дрездена

"Європейська правда"Субота, 10 грудня 2022, 12:29

Поліція евакуювала торговий центр у центрі міста Дрезден на сході Німеччини в суботу вранці через повідомлення про озброєного чоловіка, який захопив заручників.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Зловмисник перебуває у торговому центрі Altmarktgalerie у приміщенні аптеки, на місці розгорнута велика кількість поліції. 

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Поліція також повідомила, що різдвяний ярмарок по-сусідству закритий для відвідування та попросила місцевих жителів триматися подалі.

Речник поліції повідомив німецькому інформаційному агентству DPA, що ситуація все ще залишається незрозумілою.

Кілька місцевих ЗМІ повідомили, що озброєний чоловік спочатку намагався увірватися в будівлю Radio Dresden перед тим, як направитися до торгового центру Altmarktgalerie. Він стріляв із пістолета, але нікого не поранив.

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Німецька газета Bild повідомила про стрілянину і щонайменше одну загиблу людину - 70-річну жінку - яку вбив нападник, чоловік 40-ка років. Поліція відмовилася підтвердити смерть жертви.

За даними поліції, у Дрездені повністю зупинено рух.

Оновлено:  Поліції Дрездена вдалося захопити чоловіка, що захопив заручників у торговому центрі в суботу вранці, та звільнити людей неушкодженими.

Відповідне повідомлення отримала радіостанція Radio Dresden. За даними поліції, зловмисника затримали, а двох людей вдалося звільнити неушкодженими.

Речник поліції Томас Гайтнер раніше повідомив, що смерть 62-річної жінки, про яку повідомляли ЗМІ (були неточності щодо віку жертви. - Ред.), пов’язана з інцидентом. Загибла - матір 40-річного нападника. Син вважається головним підозрюваним у вбивстві.

Теми: Німеччина
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