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Вооруженный мужчина захватил заложников в центре Дрездена

"Европейская правда"Суббота, 10 декабря 2022, 12:29

Полиция эвакуировала торговый центр в центре города Дрезден на востоке Германии в субботу утром из-за сообщения о вооруженном мужчине, который захватил заложников.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Злоумышленник находится в торговом центре Altmarktgalerie в помещении аптеки, на месте развернуто большое количество полиции. 

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Полиция также сообщила, что рождественская ярмарка по соседству закрыта для посещения и попросила местных жителей держаться подальше.

Представитель полиции сообщил немецкому информационному агентству DPA, что ситуация все еще остается неясной.

Несколько местных СМИ сообщили, что вооруженный мужчина сначала пытался ворваться в здание Radio Dresden перед тем, как направиться к торговому центру Altmarktgalerie. Он стрелял из пистолета, но никого не ранил.

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Немецкая газета Bild сообщила о стрельбе и по меньшей мере одном погибшем человеке - 70-летней женщине - которую убил нападавший, мужчина 40-ка лет. Полиция отказалась подтвердить смерть жертвы.

По данным полиции, в Дрездене полностью остановлено движение.

Обновлено:  Полиции Дрездена удалось захватить мужчину, захватившего заложников в торговом центре в субботу утром, и освободить людей невредимыми.

Соответствующее сообщение получила радиостанция Radio Dresden. По данным полиции, злоумышленника задержали, а двух человек удалось освободить невредимыми.

Представитель полиции Томас Гайтнер ранее сообщил, что смерть 62-летней женщины, о которой сообщали СМИ (были неточности относительно возраста жертвы. - Ред.), связана с инцидентом. Погибшая - мать 40-летнего нападавшего. Сын считается главным подозреваемым в убийстве.

Темы: Германия
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