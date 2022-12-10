Вооруженный мужчина захватил заложников в центре Дрездена
Полиция эвакуировала торговый центр в центре города Дрезден на востоке Германии в субботу утром из-за сообщения о вооруженном мужчине, который захватил заложников.
Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".
Злоумышленник находится в торговом центре Altmarktgalerie в помещении аптеки, на месте развернуто большое количество полиции.
Полиция также сообщила, что рождественская ярмарка по соседству закрыта для посещения и попросила местных жителей держаться подальше.
Представитель полиции сообщил немецкому информационному агентству DPA, что ситуация все еще остается неясной.
Несколько местных СМИ сообщили, что вооруженный мужчина сначала пытался ворваться в здание Radio Dresden перед тем, как направиться к торговому центру Altmarktgalerie. Он стрелял из пистолета, но никого не ранил.
Немецкая газета Bild сообщила о стрельбе и по меньшей мере одном погибшем человеке - 70-летней женщине - которую убил нападавший, мужчина 40-ка лет. Полиция отказалась подтвердить смерть жертвы.
По данным полиции, в Дрездене полностью остановлено движение.
Обновлено: Полиции Дрездена удалось захватить мужчину, захватившего заложников в торговом центре в субботу утром, и освободить людей невредимыми.
Соответствующее сообщение получила радиостанция Radio Dresden. По данным полиции, злоумышленника задержали, а двух человек удалось освободить невредимыми.
Представитель полиции Томас Гайтнер ранее сообщил, что смерть 62-летней женщины, о которой сообщали СМИ (были неточности относительно возраста жертвы. - Ред.), связана с инцидентом. Погибшая - мать 40-летнего нападавшего. Сын считается главным подозреваемым в убийстве.