Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція зафіксувала 47 тисяч воєнних злочинів з боку окупантів із 24 лютого

Катерина ТищенкоСубота, 10 грудня 2022, 15:33
ІГОР КЛИМЕНКО. ФОТО НПУ

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну поліція зафіксувала близько 47 тисяч воєнних злочинів, вчинених окупантами.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко під час зустрічі зі співробітниками Управління дотримання прав людини, повідомляє сайт поліції

Деталі: Клименко зазначив, що серед зафіксованих злочинів – катування, зґвалтування, вбивства мирного населення.

Він наголосив, що всі правоохоронні органи України збирають докази воєнних злочинів, щоби притягти російських військовослужбовців до відповідальності.

Довідка: 10 грудня, відповідно до указу президента, в Україні відзначають День прав людини. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосіяполіція
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото У штабі "вагнерівців" у Кадіївці пролунав вибух – Гайдай

Кремль може втратити контроль над російськими неонацистами – ЗМІ

Негода зупинила електротранспорт у Львові

фотоГірлянду із Зеленським повісили на ялинку в центрі Твері – ЗМІ

фото, відеоРосіяни знищили службові автомобілі енергетиків у Херсоні – ОВА

Партизани взяли на себе відповідальність за підпал бази РФ в окупованому Криму

Усі новини...
війна
Німеччина передасть Україні 36 тисяч ковдр, які спершу хотіли продати на аукціоні
Журналісти порахували військові об’єкти РФ в окупованому Криму
На Херсонщині обстріляли лікарню, руйнування в Запорізькій і Дніпропетровській областях – ОВА
Останні новини
18:10
Air India планує підписати угоду на замовлення 500 літаків
18:06
фотоМаршрутка в’їхала в блокпост біля Чернігова: 8 постраждалих
17:45
Глава МЗС Британії: Путін має відповідати за злочини в Україні
17:37
фотоРосіяни обстріляли авто рятувальників, які доставляли гумдопомогу в Бахмут
17:33
На Одещині 300 тисяч абонентів поки що без світла - голова ОВА
17:16
Через негоду у Львові впали 119 дерев: пошкоджено 10 авто
17:08
Україна домовилася з Німеччиною про нові постачання зброї – посол
16:55
Корупція в Європарламенті: в Бельгії взяли під варту віцепрезидентку Кайлі та ще трьох людей – ЗМІ
16:42
Зеленський поговорив з Ердоганом про допомогу і зерновий коридор
16:37
відеоУ ВМС показали, як знищують міну біля узбережжя Одещини
Усі новини...