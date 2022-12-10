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Поліція зафіксувала 47 тисяч воєнних злочинів з боку окупантів із 24 лютого

Катерина ТищенкоСубота, 10 грудня 2022, 14:33
Поліція зафіксувала 47 тисяч воєнних злочинів з боку окупантів із 24 лютого
ІГОР КЛИМЕНКО. ФОТО НПУ

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну поліція зафіксувала близько 47 тисяч воєнних злочинів, вчинених окупантами.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко під час зустрічі зі співробітниками Управління дотримання прав людини, повідомляє сайт поліції

Деталі: Клименко зазначив, що серед зафіксованих злочинів – катування, зґвалтування, вбивства мирного населення.

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Він наголосив, що всі правоохоронні органи України збирають докази воєнних злочинів, щоби притягти російських військовослужбовців до відповідальності.

Довідка: 10 грудня, відповідно до указу президента, в Україні відзначають День прав людини. 

Теми: війнаРосіяполіція
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