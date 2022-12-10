Полиция зафиксировала 47 тысяч военных преступлений со стороны оккупантов с 24 февраля
Суббота, 10 декабря 2022, 15:33
За время полномасштабного вторжения РФ в Украину полиция зафиксировала около 47 тысяч военных преступлений, совершенных оккупантами.
Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко во время встречи с сотрудниками Управления соблюдения прав человека, сообщает сайт полиции
Детали: Клименко отметил, что среди зафиксированных преступлений – пытки, изнасилования, убийства мирного населения.
Он отметил, что все правоохранительные органы Украины собирают доказательства военных преступлений, чтобы привлечь российских военнослужащих к ответственности.
Справка: 10 декабря, согласно указу президента, в Украине отмечают День прав человека.
ВИДЕО ДНЯ