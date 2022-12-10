Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія влаштувала демарш Фінляндії через спалений прапор РФ у Гельсінкі

"Європейська правда"Субота, 10 грудня 2022, 15:36
На акції до дня незалежності Фінляндії ультраправі спалили російський прапор. ФОТО: YLE

Росія вимагає від Фінляндії притягнути до відповідальності осіб, які 6 грудня у Гельсінкі спалили прапор Росії.

Про це заявило МЗС Росії у суботу, повідомляє "Європейська правда".

У МЗС РФ зазначили, що вжили щодо фінської сторони "дипломатичний демарш", у ході якого було заявлено, що" подібні дії розглядаються в Москві як безпрецедентний неприпустимий акт наруги над державним символом нашої країни".

6 грудня під час масових демонстрацій у Гельсінкі, присвячених Дню незалежності Фінляндії, група осіб спалила прапор Російської Федерації.

Кілька учасників ходи "612" спалили російський прапор перед воротами кладовища Хієтаніємі, після цього поліція попросила демонстрантів зупинитися.

Поліція Гельсінкі за підсумками акцій зазначила, що демонстрації в День незалежності пройшли спокійно, під час акцій також ніхто не був затриманий.

Теми: РосіяФінляндія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото У штабі "вагнерівців" у Кадіївці пролунав вибух – Гайдай

Кремль може втратити контроль над російськими неонацистами – ЗМІ

Негода зупинила електротранспорт у Львові

фотоГірлянду із Зеленським повісили на ялинку в центрі Твері – ЗМІ

фото, відеоРосіяни знищили службові автомобілі енергетиків у Херсоні – ОВА

Партизани взяли на себе відповідальність за підпал бази РФ в окупованому Криму

Усі новини...
Росія
Поліція зафіксувала 47 тисяч воєнних злочинів з боку окупантів із 24 лютого
На Херсонщині обстріляли лікарню, руйнування в Запорізькій і Дніпропетровській областях – ОВА
Омбудсмен розповів, скільки українських полонених утримують в окупованій Оленівці
Останні новини
18:10
Air India планує підписати угоду на замовлення 500 літаків
18:06
фотоМаршрутка в’їхала в блокпост біля Чернігова: 8 постраждалих
17:45
Глава МЗС Британії: Путін має відповідати за злочини в Україні
17:37
фотоРосіяни обстріляли авто рятувальників, які доставляли гумдопомогу в Бахмут
17:33
На Одещині 300 тисяч абонентів поки що без світла - голова ОВА
17:16
Через негоду у Львові впали 119 дерев: пошкоджено 10 авто
17:08
Україна домовилася з Німеччиною про нові постачання зброї – посол
16:55
Корупція в Європарламенті: в Бельгії взяли під варту віцепрезидентку Кайлі та ще трьох людей – ЗМІ
16:42
Зеленський поговорив з Ердоганом про допомогу і зерновий коридор
16:37
відеоУ ВМС показали, як знищують міну біля узбережжя Одещини
Усі новини...