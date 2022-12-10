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Росія влаштувала демарш Фінляндії через спалений прапор РФ у Гельсінкі

"Європейська правда"Субота, 10 грудня 2022, 14:36
Росія влаштувала демарш Фінляндії через спалений прапор РФ у Гельсінкі
На акції до дня незалежності Фінляндії ультраправі спалили російський прапор. ФОТО: YLE

Росія вимагає від Фінляндії притягнути до відповідальності осіб, які 6 грудня у Гельсінкі спалили прапор Росії.

Про це заявило МЗС Росії у суботу, повідомляє "Європейська правда".

У МЗС РФ зазначили, що вжили щодо фінської сторони "дипломатичний демарш", у ході якого було заявлено, що" подібні дії розглядаються в Москві як безпрецедентний неприпустимий акт наруги над державним символом нашої країни".

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6 грудня під час масових демонстрацій у Гельсінкі, присвячених Дню незалежності Фінляндії, група осіб спалила прапор Російської Федерації.

Кілька учасників ходи "612" спалили російський прапор перед воротами кладовища Хієтаніємі, після цього поліція попросила демонстрантів зупинитися.

Поліція Гельсінкі за підсумками акцій зазначила, що демонстрації в День незалежності пройшли спокійно, під час акцій також ніхто не був затриманий.

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Теми: РосіяФінляндія
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