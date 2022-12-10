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Россия устроила демарш Финляндии из-за сожженного флага РФ в Хельсинки

"Европейская правда"Суббота, 10 декабря 2022, 14:36
Россия устроила демарш Финляндии из-за сожженного флага РФ в Хельсинки
На акции ко дню независимости Финляндии ультраправые сожгли российский флаг. ФОТО: YLE

Россия требует от Финляндии привлечь к ответственности лица, которые 6 декабря в Хельсинки сожгли флаг России.

Об этом заявил МИД России в субботу, сообщает "Европейская правда".

В МИД РФ отметили, что предприняли в отношении финской стороны "дипломатический демарш", в ходе которого было заявлено, что "подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны".

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6 декабря во время массовых демонстраций в Хельсинки, посвященных Дню независимости Финляндии, группа лиц сожгла флаг Российской Федерации.

Несколько участников шествия "612" сожгли российский флаг перед воротами кладбища Хиетаниеми, после этого полиция попросила демонстрантов остановиться.

Полиция Хельсинки по итогам акций отметила, что демонстрации в День независимости прошли спокойно, во время акций также никто не был задержан.

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Темы: РосcияФинляндия
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