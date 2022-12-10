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В Херсон повернули світло й тепло

Валентина РоманенкоСубота, 10 грудня 2022, 16:37
ілюстративне фото Unsplash

У звільненому від окупантів Херсоні відновили енергопостачання.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, сайт міськради Херсона

Пряма мова: "Після деокупації пройшло менше місяця. Станом на зараз у місті є світло та тепло! Це повертає місто та область до нормального життя. Роботи з відновлення мереж тривають, окупанти залишили по собі випалену землю. Ми вже це бачили на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Харківщині".

Деталі: Актуальну інформацію про роботу котелень станом на 15.00 10 грудня 2022 року розміщено на сайті міськради.

  • МКП "Херсонтеплоенерго". Працює 27 котелень з 38. Опалення підключено у 364 будинках з 573.
  • АТ "Херсонська ТЕЦ". Котельню станції включено. Ведеться налагоджування гідравлічного та температурного режимів. Повідомляється про подачу теплоносія до Таврійського мікрорайону та ХБК. Тепло не подано до Центру. Включено 430 будинків з 560.
  • "Херсонтеплогенерація". Працює 4 котельні з 5. Підключено 5 будинків з 16.
  • ДП "Теплотехсервіс". Працює 1 котельня з двох., яка подає тепло до КНП "Херсонський міський перинатальний центр ІІ рівня ім. Клименко".

За словами Тмиошенка, область живе та відновлюється, однак існує кадровий голод, тож Херсонська обласна військова адміністрація та місцеві шукають менеджерів.

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Теми: Херсон
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