В Херсон вернули свет и тепло
В освобожденном от оккупантов Херсоне восстановили энергоснабжение.
Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, сайт горсовета Херсона
Прямая речь: "После деоккупации прошло меньше месяца. По состоянию на сейчас в городе есть свет и тепло! Это возвращает город и область к нормальной жизни. Работы по восстановлению сетей продолжаются, оккупанты оставили после себя выжженную землю. Мы уже это видели на Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Харьковщине".
Детали: Актуальная информация о работе котельных по состоянию на 15.00 10 декабря 2022 года размещена на сайте горсовета.
- МКП "Херсонтеплоэнерго". Работает 27 котельных из 38. Отопление подключено в 364 домах из 573.
- АО "Херсонская ТЭЦ". Котельная станции включена. Ведется наладка гидравлического и температурного режимов. Сообщается о подаче теплоносителя в Таврический микрорайон и ХБК. Тепло не подано в Центр. Включено 430 домов из 560.
- "Херсонтеплогенерация". Работает 4 котельные из 5. Подключено 5 домов из 16.
- ГП "Теплотехсервис". Работает 1 котельная из двух, которая подает тепло в КНП "Херсонский городской перинатальный центр II уровня им. Клименко".
По словам Тмиошенко, область живет и восстанавливается, однако существует кадровый голод, поэтому Херсонская областная военная администрация и местные ищут менеджеров.