В Херсон вернули свет и тепло

В освобожденном от оккупантов Херсоне восстановили энергоснабжение.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, сайт горсовета Херсона

Прямая речь: "После деоккупации прошло меньше месяца. По состоянию на сейчас в городе есть свет и тепло! Это возвращает город и область к нормальной жизни. Работы по восстановлению сетей продолжаются, оккупанты оставили после себя выжженную землю. Мы уже это видели на Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Харьковщине".

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Детали: Актуальная информация о работе котельных по состоянию на 15.00 10 декабря 2022 года размещена на сайте горсовета.

МКП "Херсонтеплоэнерго". Работает 27 котельных из 38. Отопление подключено в 364 домах из 573.

АО "Херсонская ТЭЦ". Котельная станции включена. Ведется наладка гидравлического и температурного режимов. Сообщается о подаче теплоносителя в Таврический микрорайон и ХБК. Тепло не подано в Центр. Включено 430 домов из 560.

"Херсонтеплогенерация". Работает 4 котельные из 5. Подключено 5 домов из 16.

ГП "Теплотехсервис". Работает 1 котельная из двух, которая подает тепло в КНП "Херсонский городской перинатальный центр II уровня им. Клименко".

По словам Тмиошенко, область живет и восстанавливается, однако существует кадровый голод, поэтому Херсонская областная военная администрация и местные ищут менеджеров.