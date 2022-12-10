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Росіяни влучили у пологове відділення лікарні в Херсоні

Роман Петренко, Валентина РоманенкоСубота, 10 грудня 2022, 18:38
фото оп

Російські окупанти обстріляли медичний заклад у звільненому Херсоні, постраждалих немає, повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Джерело: Тимошенко в Telegram. поліція області та Херсонська ОВА в коментарі УП

Пряма мова Тимошенка: "Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні. 

Будівлю пошкоджено.

Медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали!".

Деталі: Станом на час публікації новини місцева влада не повідомила про цей обстріл.

Інформацію та фото оприлюднив лише заступник Єрмака.

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Водночас у пресслужбі поліції Херсонської області УП повідомили, що 9 грудня о 04.00 мав місце обстріл Херсонської міської клінічної лікарні ім. О.С. Лучанського. Без постраждалих.

Інформації щодо нового обстрілу якогось медичного закладу в місті наразі не надходило.

Оновлено: Пізніше у пресслужбі Херсонської ОВА уточнили, що йдеться про пологове відділення лікарні імені Лучанського після обіднього обстрілу 9 грудня.

 

Теми: ХерсонобстрілРосіядіти
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