Росіяни влучили у пологове відділення лікарні в Херсоні
Російські окупанти обстріляли медичний заклад у звільненому Херсоні, постраждалих немає, повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
Джерело: Тимошенко в Telegram. поліція області та Херсонська ОВА в коментарі УП
Пряма мова Тимошенка: "Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні.
Будівлю пошкоджено.
Медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали!".
Деталі: Станом на час публікації новини місцева влада не повідомила про цей обстріл.
Інформацію та фото оприлюднив лише заступник Єрмака.
Водночас у пресслужбі поліції Херсонської області УП повідомили, що 9 грудня о 04.00 мав місце обстріл Херсонської міської клінічної лікарні ім. О.С. Лучанського. Без постраждалих.
Інформації щодо нового обстрілу якогось медичного закладу в місті наразі не надходило.
Оновлено: Пізніше у пресслужбі Херсонської ОВА уточнили, що йдеться про пологове відділення лікарні імені Лучанського після обіднього обстрілу 9 грудня.