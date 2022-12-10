Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни влучили у пологове відділення лікарні в Херсоні

Роман Петренко, Валентина РоманенкоСубота, 10 грудня 2022, 17:38
Росіяни влучили у пологове відділення лікарні в Херсоні
фото оп

Російські окупанти обстріляли медичний заклад у звільненому Херсоні, постраждалих немає, повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Джерело: Тимошенко в Telegram. поліція області та Херсонська ОВА в коментарі УП

Пряма мова Тимошенка: "Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні. 

Реклама:

Будівлю пошкоджено.

Медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали!".

Деталі: Станом на час публікації новини місцева влада не повідомила про цей обстріл.

ВІДЕО ДНЯ

Інформацію та фото оприлюднив лише заступник Єрмака.

Водночас у пресслужбі поліції Херсонської області УП повідомили, що 9 грудня о 04.00 мав місце обстріл Херсонської міської клінічної лікарні ім. О.С. Лучанського. Без постраждалих.

Інформації щодо нового обстрілу якогось медичного закладу в місті наразі не надходило.

Оновлено: Пізніше у пресслужбі Херсонської ОВА уточнили, що йдеться про пологове відділення лікарні імені Лучанського після обіднього обстрілу 9 грудня.

 

Теми: ХерсонобстрілРосіядіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
В Херсон повернули світло й тепло
Шольц не вірить, що Путін готовий до поступок в Україні
Прокуратура розслідує масовий мор птахів у Чорнобаївці
Після удару ЗСУ нарахували 150 поранених окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: