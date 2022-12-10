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Россияне попали в родильное отделение больницы в Херсоне

Роман Петренко, Валентина РоманенкоСуббота, 10 декабря 2022, 18:38
фото оп

Российские оккупанты обстреляли медицинское учреждение в освобожденном Херсоне, пострадавших нет, сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

Источник: Тимошенко в Telegram, полиция области и Херсонская ОГА в комментарии УП

Прямая речь Тимошенко: "Вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы. 

Здание повреждено.

Медработники, пациентки и дети не пострадали!".

Детали: По состоянию на время публикации новости местные власти не сообщили об этом обстреле.

В то же время в пресс-службе полиции Херсонской области УП сообщили, что 9 декабря в 04.00 имел место обстрел Херсонской городской клинической больницы им. Без пострадавших.

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Информации о новом обстреле какого-то медицинского учреждения в городе пока не поступало.

Обновлено: Позже в пресс-службе Херсонской ОГА уточнили, что речь идет о родильном отделении больницы имени Лучанского после обеденного обстрела 9 декабря.

 

Темы: ХерсонобстрелРосcиядети
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