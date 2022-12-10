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Сотні тисяч готівки та сухпайки окупантів: що виявила СБУ в УПЦ МП на Харківщині

Валентина РоманенкоСубота, 10 грудня 2022, 17:25
фото СБУ

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Харківській області.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: На території єпархії правоохоронці виявили бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями.

 
 

В одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ.

Наразі силовики перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.

Всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Теми: СБУцерква
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