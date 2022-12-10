Сотні тисяч готівки та сухпайки окупантів: що виявила СБУ в УПЦ МП на Харківщині
Субота, 10 грудня 2022, 16:25
Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Харківській області.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: На території єпархії правоохоронці виявили бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями.
Реклама:
В одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ.
Наразі силовики перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.
Всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.
ВІДЕО ДНЯ