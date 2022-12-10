Сотни тысяч наличных и сухпайки оккупантов: что обнаружила СБУ у УПЦ МП на Харьковщине
Суббота, 10 декабря 2022, 17:25
Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Харьковской области.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: На территории епархии правоохранители обнаружили библиотеки с прокремлевской литературой, материалы, восхваляющие страну-агрессора, и большое количество наличности в разной валюте, включая российские рубли.
В одной из церквей даже хранились сухпайки российских оккупационных группировок. Там же разоблачили монаха с паспортом РФ.
Сейчас силовики проверяют его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора.
Все изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий.