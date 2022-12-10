Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сотни тысяч наличных и сухпайки оккупантов: что обнаружила СБУ у УПЦ МП на Харьковщине

Валентина РоманенкоСуббота, 10 декабря 2022, 17:25
фото СБУ

Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Харьковской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: На территории епархии правоохранители обнаружили библиотеки с прокремлевской литературой, материалы, восхваляющие страну-агрессора, и большое количество наличности в разной валюте, включая российские рубли.

 
 

В одной из церквей даже хранились сухпайки российских оккупационных группировок. Там же разоблачили монаха с паспортом РФ.

Сейчас силовики проверяют его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора.

Все изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий.

Темы: СБУцерковь
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоМаршрутка въехала в блокпост возле Чернигова: 8 пострадавших

фотоВ штабе "вагнеровцев" в Кадиевке прогремел взрыв – Гайдай

Кремль может потерять контроль над российскими неонацистами - СМИ

Непогода остановила электротранспорт во Львове

фотоГирлянду с Зеленским повесили на елку в центре Твери – СМИ

фото, видеоРоссияне уничтожили служебные автомобили энергетиков в Херсоне - ОВА

Все новости...
СБУ
СБУ разоблачила еще одного пособника врага в рясе
СБУ храмы УПЦ МП в Харькове и области
Подозрительные парни, оружие и агитки: что нашла СБУ на объектах УПЦ МП
Последние новости
20:02
Ливийца, обвиняемого в причастности к теракту над Локерби в 1988 году, взяли под стражу в США
19:36
В Воздушных силах объяснили, влияет ли погода на применение иранских дронов
19:29
Стрельба в Риме: трое погибших, четверо раненых
18:55
В США по программе для беженцев прибыли более 82 тысяч украинцев с близкими
18:47
Переговоры не должны быть "фиговым листком" для перевооружения РФ - глава британского МИД
18:24
В Мелитопольском районе оккупанты заставляют переходить на рубли и брать паспорта РФ – Генштаб
18:10
Air India планирует подписать соглашение на заказ 500 самолетов
18:06
фотоМаршрутка въехала в блокпост возле Чернигова: 8 пострадавших
17:45
Глава МИД Британии: Путин должен отвечать за преступления в Украине
17:37
фотоРоссияне обстреляли авто спасателей, которые доставляли гумпомощь в Бахмут
Все новости...