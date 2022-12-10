Сотни тысяч наличных и сухпайки оккупантов: что обнаружила СБУ у УПЦ МП на Харьковщине

Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Харьковской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: На территории епархии правоохранители обнаружили библиотеки с прокремлевской литературой, материалы, восхваляющие страну-агрессора, и большое количество наличности в разной валюте, включая российские рубли.

В одной из церквей даже хранились сухпайки российских оккупационных группировок. Там же разоблачили монаха с паспортом РФ.

Сейчас силовики проверяют его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора.

Все изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий.