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Сотни тысяч наличных и сухпайки оккупантов: что обнаружила СБУ у УПЦ МП на Харьковщине

Валентина РоманенкоСуббота, 10 декабря 2022, 16:25
Сотни тысяч наличных и сухпайки оккупантов: что обнаружила СБУ у УПЦ МП на Харьковщине
фото СБУ

Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Харьковской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: На территории епархии правоохранители обнаружили библиотеки с прокремлевской литературой, материалы, восхваляющие страну-агрессора, и большое количество наличности в разной валюте, включая российские рубли.

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В одной из церквей даже хранились сухпайки российских оккупационных группировок. Там же разоблачили монаха с паспортом РФ.

Сейчас силовики проверяют его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора.

Все изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий.

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Темы: СБУцерковь
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