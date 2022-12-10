Прокуратура розслідує масовий мор птахів у Чорнобаївці
Прокурори Херсонської обласної прокуратури розслідують масовий мор птахів у Чорнобаївці внаслідок російських обстрілів.
Джерело: ОГП
Деталі: За даними слідства, у березні внаслідок масового обстрілу армією РФ смт Чорнобаївка без електропостачання залишилася одна з найбільших місцевих птахофабрик.
Через окупацію підприємство не мало можливості годувати птахів та підтримувати санітарний режим, у результаті чого загинула переважна більшість курей.
До початку повномасштабного вторгнення підприємство налічувало понад 4 млн птахів.
У ході огляду на території птахофабрики виявлено місце захоронення загиблої птиці - котлован глибиною близько 3 м площею 1880 м кв.
Крім цього, виявлено, що частина загиблих курей перебуває у пташниках.
Експерти з’ясують, як це все вплинуло на навколишнє середовище.