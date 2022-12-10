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Прокуратура розслідує масовий мор птахів у Чорнобаївці

Роман ПетренкоСубота, 10 грудня 2022, 17:57
огп

Прокурори Херсонської обласної прокуратури розслідують масовий мор птахів у Чорнобаївці внаслідок російських обстрілів.

Джерело: ОГП

Деталі: За даними слідства, у березні внаслідок масового обстрілу армією РФ смт Чорнобаївка без електропостачання залишилася одна з найбільших місцевих птахофабрик.

Через окупацію підприємство не мало можливості годувати птахів та підтримувати санітарний режим, у результаті чого загинула переважна більшість курей.

До початку повномасштабного вторгнення підприємство налічувало понад 4 млн птахів.

У ході огляду на території птахофабрики виявлено місце захоронення загиблої птиці - котлован глибиною близько 3 м площею 1880 м кв.

Крім цього, виявлено, що частина загиблих курей перебуває у пташниках.

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Експерти з’ясують, як це все вплинуло на навколишнє середовище.

Теми: Херсонська областьобстрілвійна
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