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Прокуратура расследует массовый мор птиц в Чернобаевке

Роман ПетренкоСуббота, 10 декабря 2022, 17:57
огп

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры расследуют массовый мор птиц в Чернобаевке в результате российских обстрелов.

Источник: ОГП

Детали: По данным следствия, в марте в результате массового обстрела армией РФ пгт Чернобаевка без электроснабжения осталась одна из крупнейших местных птицефабрик.

Из-за оккупации предприятие не имело возможности кормить птиц и поддерживать санитарный режим, в результате чего погибло подавляющее большинство кур.

До начала полномасштабного вторжения предприятие насчитывало более 4 млн птиц.

В ходе осмотра на территории птицефабрики обнаружено место захоронения погибшей птицы - котлован глубиной около 3 м площадью 1880 м кв.

Кроме этого, обнаружено, что часть погибших кур находится в птичниках.

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Темы: Херсонская областьобстрелвойна
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