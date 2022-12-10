Прокуратура расследует массовый мор птиц в Чернобаевке
Прокуроры Херсонской областной прокуратуры расследуют массовый мор птиц в Чернобаевке в результате российских обстрелов.
Источник: ОГП
Детали: По данным следствия, в марте в результате массового обстрела армией РФ пгт Чернобаевка без электроснабжения осталась одна из крупнейших местных птицефабрик.
Из-за оккупации предприятие не имело возможности кормить птиц и поддерживать санитарный режим, в результате чего погибло подавляющее большинство кур.
До начала полномасштабного вторжения предприятие насчитывало более 4 млн птиц.
В ходе осмотра на территории птицефабрики обнаружено место захоронения погибшей птицы - котлован глубиной около 3 м площадью 1880 м кв.
Кроме этого, обнаружено, что часть погибших кур находится в птичниках.
Эксперты выяснят, как это все повлияло на окружающую среду.