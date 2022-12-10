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Після удару ЗСУ нарахували 150 поранених окупантів на Запоріжжі – Генштаб

Роман ПетренкоСубота, 10 грудня 2022, 18:15
Після удару ЗСУ нарахували 150 поранених окупантів на Запоріжжі – Генштаб
РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російських окупантів, внаслідок якого поранені 150 вояк у Запорізькій області.

Джерело: Генштаб

Деталі: Підтверджено ураження району зосередження окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізькій області, до 150 загарбників отримали поранення, 50 з них доставлено до лікарні у Мелітополь.

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Скільки вбитих – невідомо.

Окупанти тим часом обстріляли центр Горлівки з артилерії калібру 152 мм. Таким чином росіяни змушують людей переходити на віддалений режим роботи.

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Теми: ГенштабЗапорізька область
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