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После удара ВСУ насчитали 150 раненых оккупантов в Запорожье - Генштаб

Роман ПетренкоСуббота, 10 декабря 2022, 19:15
ФОТО GETTY IMAGES

Генштаб ВСУ подтвердил поражение российских оккупантов, в результате которого ранены 150 воинов в Запорожской области.

Источник: Генштаб

Детали: Подтверждено поражение района сосредоточения оккупантов на временно занятой территории Запорожской области, до 150 захватчиков получили ранения, 50 из них доставлены в больницу в Мелитополь.

Сколько убитых - неизвестно.

Оккупанты тем временем обстреляли центр Горловки из артиллерии калибра 152 мм. Таким образом россияне заставляют людей переходить на удаленный режим работы.

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Темы: ГенштабЗапорожская область
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