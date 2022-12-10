После удара ВСУ насчитали 150 раненых оккупантов в Запорожье - Генштаб
Суббота, 10 декабря 2022, 19:15
Генштаб ВСУ подтвердил поражение российских оккупантов, в результате которого ранены 150 воинов в Запорожской области.
Источник: Генштаб
Детали: Подтверждено поражение района сосредоточения оккупантов на временно занятой территории Запорожской области, до 150 захватчиков получили ранения, 50 из них доставлены в больницу в Мелитополь.
Сколько убитых - неизвестно.
Оккупанты тем временем обстреляли центр Горловки из артиллерии калибра 152 мм. Таким образом россияне заставляют людей переходить на удаленный режим работы.
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