У Криму горіла казарма з військовими, є загиблі – ЗМІ

ЗМІ повідомили, що в окупованому Криму в селищі Радянське сталася пожежа в казармі, пишуть про загиблих військових.

Джерело: "Медуза", "Новости Донбасса", окупаційний канал "Крымский", "Крымский ветер"

Деталі: Проросійський канал "Крымский" із посиланням на джерело в уряді Криму пише про двох загиблих; близько 200 військовослужбовців після пожежі були переселені.

Причиною пожежі стало "необережне поводження з вогнем".

Канал "Кримський вітер", який виступає на підтримку України, стверджує, що в казармах жили мобілізовані.

Пожежа була, очевидно, рано вранці 10 грудня. Окупаційна "влада" про неї не повідомила досі.