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В Крыму горела казарма с военными, есть погибшие – СМИ

Роман ПетренкоСуббота, 10 декабря 2022, 20:05
скриншот

СМИ сообщили, что в оккупированном Крыму в поселке Советское произошел пожар в казарме, пишут о погибших военных.

Источник: "Медуза", "Новости Донбасса", оккупационный канал "Крымский", "Крымский ветер"

Детали: Пророссийский канал "Крымский" со ссылкой на источник в правительстве Крыма  пишет о двух погибших; около 200 военнослужащих после пожара были переселены.

Причиной пожара стало "неосторожное обращение с огнем".
Канал "Крымский ветер", выступающий в поддержку Украины, утверждает, что в казармах жили мобилизованные.

Пожар был, очевидно, ранним утром 10 декабря. Оккупационные "власти" о пожаре не сообщили до сих пор.

Темы: КрымоккупацияпожарРосcия
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