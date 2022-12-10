В Крыму горела казарма с военными, есть погибшие – СМИ
Суббота, 10 декабря 2022, 20:05
СМИ сообщили, что в оккупированном Крыму в поселке Советское произошел пожар в казарме, пишут о погибших военных.
Источник: "Медуза", "Новости Донбасса", оккупационный канал "Крымский", "Крымский ветер"
Детали: Пророссийский канал "Крымский" со ссылкой на источник в правительстве Крыма пишет о двух погибших; около 200 военнослужащих после пожара были переселены.
Причиной пожара стало "неосторожное обращение с огнем".
Канал "Крымский ветер", выступающий в поддержку Украины, утверждает, что в казармах жили мобилизованные.
Пожар был, очевидно, ранним утром 10 декабря. Оккупационные "власти" о пожаре не сообщили до сих пор.