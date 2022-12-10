У Мелітополі горить лігво окупантів – мер
Субота, 10 грудня 2022, 20:55
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на сході Мелітополя горить церква, яку захопили російські окупанти.
Джерело: Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Салюти на сході Мелітополя.
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За попередньою інформацією горить будівля Мелітопольської Християнської Церкви, яку окупанти захопили кілька місяців тому і перетворили на своє лігво для зборищ.
Цікаво скільки ворожих "гостей" просмажилось".
Деталі: Тим часом окупанти кажуть, нібито горить "база відпочинку".
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