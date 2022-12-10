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У Мелітополі горить лігво окупантів – мер

Роман ПетренкоСубота, 10 грудня 2022, 20:55
У Мелітополі горить лігво окупантів – мер
фото мера

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на сході Мелітополя горить церква, яку захопили російські окупанти.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Салюти на сході Мелітополя.

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За попередньою інформацією горить будівля Мелітопольської Християнської Церкви, яку окупанти захопили кілька місяців тому і перетворили на своє лігво для зборищ.

Цікаво скільки ворожих "гостей" просмажилось".

Деталі: Тим часом окупанти кажуть, нібито горить "база відпочинку".

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Теми: Мелітопольвійнаокупація
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