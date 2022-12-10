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В Мелитополе горит логово оккупантов - мэр

Роман ПетренкоСуббота, 10 декабря 2022, 20:55
В Мелитополе горит логово оккупантов - мэр
фото мэра

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что на востоке Мелитополя горит церковь, которую захватили российские оккупанты.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Салюты на востоке Мелитополя.

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По предварительной информации горит здание Мелитопольской Христианской Церкви, которую оккупанты захватили несколько месяцев назад и превратили в свое логово для сборищ.

Интересно сколько вражеских "гостей" прожарилось".

Детали: Между тем оккупанты говорят, якобы горит "база отдыха".

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Темы: Мелитопольвойнаоккупация
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