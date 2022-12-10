В Мелитополе горит логово оккупантов - мэр
Суббота, 10 декабря 2022, 20:55
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что на востоке Мелитополя горит церковь, которую захватили российские оккупанты.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "Салюты на востоке Мелитополя.
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По предварительной информации горит здание Мелитопольской Христианской Церкви, которую оккупанты захватили несколько месяцев назад и превратили в свое логово для сборищ.
Интересно сколько вражеских "гостей" прожарилось".
Детали: Между тем оккупанты говорят, якобы горит "база отдыха".
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