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В Мелитополе горит логово оккупантов - мэр

Роман ПетренкоСуббота, 10 декабря 2022, 21:55
фото мэра

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что на востоке Мелитополя горит церковь, которую захватили российские оккупанты.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Салюты на востоке Мелитополя.

По предварительной информации горит здание Мелитопольской Христианской Церкви, которую оккупанты захватили несколько месяцев назад и превратили в свое логово для сборищ.

Интересно сколько вражеских "гостей" прожарилось".

Детали: Между тем оккупанты говорят, якобы горит "база отдыха".

Темы: Мелитопольвойнаоккупация
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