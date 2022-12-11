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Сумщина: росіяни обстріляли дві прикордонні громади

"Українська правда"Неділя, 11 грудня 2022, 01:59
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK ЖИВИЦЬКОГО

Протягом 10 грудня російські окупанти обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумської області – Зноб-Новгородську та Середино-Будську.

Джерело: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова: "По Зноб-Новгородській громаді армійці вдарили з мінометів. Було 10 розривів мін. Росіяни били саме в той час, коли йшла похоронна процесія. Ворог обстріляв подвір'я та дорогу біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття".  

Деталі: За словами очільника ОВА, на території Середино-Будської громади зафіксовано 5 прильотів зі ствольної артилерії.

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Теми: Сумська областьобстрілРосія
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