Сумщина: росіяни обстріляли дві прикордонні громади

Протягом 10 грудня російські окупанти обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумської області – Зноб-Новгородську та Середино-Будську.

Джерело: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова: "По Зноб-Новгородській громаді армійці вдарили з мінометів. Було 10 розривів мін. Росіяни били саме в той час, коли йшла похоронна процесія. Ворог обстріляв подвір'я та дорогу біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття".

Деталі: За словами очільника ОВА, на території Середино-Будської громади зафіксовано 5 прильотів зі ствольної артилерії.