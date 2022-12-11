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Сумщина: россияне обстреляли две приграничные громады

"Украинская правда"Воскресенье, 11 декабря 2022, 00:59
Сумщина: россияне обстреляли две приграничные громады
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ FACEBOOK ЖИВИЦКОГО

В течение 10 декабря российские оккупанты обстреляли две пограничные громады на севере Сумской области – Зноб-Новгородскую и Середино-Будскую.

Источник: председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь: "По Зноб-Новгородской громаде армейцы ударили из минометов. Было 10 разрывов мин. Россияне били именно в то время, когда шла похоронная процессия. Враг обстрелял двор и дорогу возле дома покойного. Люди успели спрятаться в укрытие".  

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Детали: По словам главы ОВА, на территории Середино-Будской громады зафиксировано 5 прилетов из ствольной артиллерии.

Темы: Сумская областьобстрелРосcия
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