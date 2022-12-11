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Донецькі гауляйтери передали всю комунальну техніку російській армії – ЦНС

"Українська правда"Неділя, 11 грудня 2022, 02:56
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО УКРІНФОРМУ

Самопроголошена "влада" окупованих регіонів Донецької області передала місцеву комунальну техніку на потреби російських окупантів.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Керівники так званої "ДНР" передали російській армії всю місцеву комунальну техніку.

Техніку передали для риття захисних споруд. Таким чином була припинена робота комунальних підприємств, адже техніку їм дають в користування лише у випадку непередбачуваних ремонтних робіт".

Деталі: У ЦНС зазначили, що при цьому російська пропаганда регулярно звітує про поповнення комунального парку, не вказуючи, що вся техніка закріплена за військовими.

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Теми: Донецька областьвійнаРосія
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