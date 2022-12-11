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Донецкие гауляйтеры передали всю коммунальную технику российской армии – ЦНС

"Украинская правда"Воскресенье, 11 декабря 2022, 01:56
Донецкие гауляйтеры передали всю коммунальную технику российской армии – ЦНС
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО УКРИНФОРМА

Самопровозглашенная "власть" оккупированных регионов Донецкой области передала местную коммунальную технику на нужды российских оккупантов.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Руководители так называемой "ДНР" передали российской армии всю местную коммунальную технику.

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Технику передали для рытья защитных сооружений. Таким образом была прекращена работа коммунальных предприятий, ведь технику им дают в пользование только в случае непредсказуемых ремонтных работ".

Детали: В ЦНС отметили, что при этом российская пропаганда регулярно отчитывается о пополнении коммунального парка, не указывая, что вся техника закреплена за военными.

Темы: Донецкая областьвойнаРосcия
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