Донецкие гауляйтеры передали всю коммунальную технику российской армии – ЦНС

Самопровозглашенная "власть" оккупированных регионов Донецкой области передала местную коммунальную технику на нужды российских оккупантов.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Руководители так называемой "ДНР" передали российской армии всю местную коммунальную технику.

Технику передали для рытья защитных сооружений. Таким образом была прекращена работа коммунальных предприятий, ведь технику им дают в пользование только в случае непредсказуемых ремонтных работ".

Детали: В ЦНС отметили, что при этом российская пропаганда регулярно отчитывается о пополнении коммунального парка, не указывая, что вся техника закреплена за военными.