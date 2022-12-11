Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Донецкие гауляйтеры передали всю коммунальную технику российской армии – ЦНС

"Украинская правда"Воскресенье, 11 декабря 2022, 02:56
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО УКРИНФОРМА

Самопровозглашенная "власть" оккупированных регионов Донецкой области передала местную коммунальную технику на нужды российских оккупантов.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Руководители так называемой "ДНР" передали российской армии всю местную коммунальную технику.

Технику передали для рытья защитных сооружений. Таким образом была прекращена работа коммунальных предприятий, ведь технику им дают в пользование только в случае непредсказуемых ремонтных работ".

Детали: В ЦНС отметили, что при этом российская пропаганда регулярно отчитывается о пополнении коммунального парка, не указывая, что вся техника закреплена за военными.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Дополнено в 01:30Зеленский в разговоре с Байденом предложил созвать глобальный саммит мира

СНБО ввел санкции против еще 7 представителей УПЦ МП

Резников рассказал, когда Силы обороны возобновят активное контрнаступление

фотоМаршрутка въехала в блокпост возле Чернигова: 8 пострадавших

Кремль может потерять контроль над российскими неонацистами - СМИ

Непогода остановила электротранспорт во Львове

Все новости...
Донецкая область
Россияне ранили еще 4 гражданских в Донецкой области – ОВА
СБУ задержала "энергетика", который перенаправил свет военным России
За сутки оккупанты убили 5 мирных жителей Донетчины - ОВ
Последние новости
04:21
МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Сербию и Косово
03:20
Оккупанты удерживают в плену 232 жителей Запорожской области – ОВА
02:33
Белорусские госпредприятия собирают помощь мобилизованным россиянам – ЦНС
01:02
Дополнено в 01:30Зеленский в разговоре с Байденом предложил созвать глобальный саммит мира
00:17
На Сумщине враг обстрелял две приграничные громады
23:54
В Замбию вернули тело студента, который отбывал срок в РФ и погиб в Украине
23:35
Президент Финляндии сомневается, что отношения с РФ удастся наладить в ближайшее время
23:10
В российской колонии избили заключенных, которые выступали против вербовки на войну - СМИ
22:40
Глава Минобороны Швеции: помощь Украине - инвестиция в общую безопасность
22:27
Зеленский рассказал о заседании Ставки и о ситуации в Одесской области
Все новости...