Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ відбили атаки біля 11 населених пунктів і вдарили по 6 об’єктах ворога – зведення

Ольга Глущенко Неділя, 11 грудня 2022, 07:03
фото Генштабу

Сили оборони за минулу добу відбили атаки росіян в районах 11 населених пунктів Донеччини і Луганщини, а також завдали 6 ударів по пунктах управління і зосередженнях ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських  окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.

У той же час противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Винторівка та Могриця Сумської області та Стрілеча, Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли райони населених пунктів Западне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Харківської області; Терни на Донеччині та Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське і Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстрілював позиції Сил оборони в районах понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Георгіївка, Мар’їнка, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Новопавлівському напрямку ворог намагався уразити позиції ЗСУ з танків та артилерії поблизу Великої Новосілки, Нескучного, Пречистівки та Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямку російські загарбники обстріляли понад двадцять населених пунктів. Серед них - Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Времівка Донецької області та Новоандріївка, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне і Мала Токмачка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку вогневого ураження зазнали передмістя і місто Херсон та інші населені пункти на прибережжі Дніпра.

"На тимчасово зайнятій території Луганської області протягом  останніх 2 тижнів російські окупанти проводять обшуки у закладах освіти. Метою є виявлення та знищення книжок українською мовою та матеріалів, що містять символіку України", – повідомляють у штабі.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 3 пункти управління та 3 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.

Теми: Збройні силиГенштабвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Білорусь уже навряд чи вторгнеться в Україну – ISW

Доповнено о 01:30Зеленський у розмові з Байденом запропонував скликати глобальний саміт миру

РНБО запровадила санкції проти ще 7 представників УПЦ МП

Резніков розповів, коли Сили оборони відновлять активний контрнаступ

фотоМаршрутка в’їхала в блокпост біля Чернігова: 8 постраждалих

Кремль може втратити контроль над російськими неонацистами – ЗМІ

Усі новини...
Збройні сили
ЗСУ ліквідували вже понад 94 тисячі російських загарбників
За ніч над трьома областями збили 10 із 15 "шахедів"
"Наші війська в декількох кілометрах від Кремінної" – Гайдай
Останні новини
09:32
У Словаччині почала роботу база з ремонту військової техніки для України
09:28
відео, оновленоПід Москвою знову палає ТЦ
09:25
В ЄС з січня з’явиться представник для нагляду за дотриманням санкцій – ЗМІ
09:15
Британська розвідка: пріоритетом командування РФ залишається захоплення Донеччини
09:08
У Німеччині вимагають облаштування бомбосховищ на тлі війни в Україні
08:55
Зеленський відповів на петицію про позбавлення Бойка звання Героя України
08:41
У Британії через снігопад скасовані або затримуються десятки авіарейсів
08:37
За добу окупанти на Донеччині вбили 1 цивільного, ще 3 поранили – ОВА
08:35
Лавра після обшуків СБУ: порожній храм, мовчазний заповідник, туристи-паломники і business as usual
08:26
Напруга між Косовом і Сербією: в МЗС порадили українцям утриматись від поїздок до регіону
Усі новини...