ВСУ отбили атаки возле 11 населенных пунктов и ударили по 6 объектам врага – сводка

Силы обороны за минувшие сутки отбили атаки россиян в районах 11 населенных пунктов Донетчины и Луганщины, а также нанесли 6 ударов по пунктам управления и сосредоточениям врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Андреевка, Червонопоповка, Житловка, Серебрянское и Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Подгородное и Бахмут Донецкой области.

В то же время противник нанес 3 ракетных и 17 авиационных ударов, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Винторивка и Могрица Сумской области и Стрелечья, Зеленое, Старица, Огирцево, Варваровка, Черняков, Чугуновка, Двуречная и Редкодуб на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Западное, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крохмальное, Берестовое, Харьковской области; Терны в Донецкой области и Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площанка, Невское и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстреливал позиции Сил обороны в районах более двадцати населенных пунктов. В частности, Верхнекаменское, Спирное, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Георгиевка, Марьинка, Белая Гора, Курдюмовка, Железное и Авдеевка Донецкой области.

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На Новопавловском направлении враг пытался поразить позиции ВСУ из танков и артиллерии вблизи Большой Новоселки, Нескучного, Пречистовки и Угледара Донецкой области.

На Запорожском направлении российские захватчики обстреляли более двадцати населенных пунктов. Среди них - Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Времовка Донецкой области и Новоандреевка, Орехов, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное и Малая Токмачка в Запорожье.

На Херсонском направлении огневому поражению подверглись пригород и город Херсон и другие населенные пункты на прибрежье Днепра.

"На временно занятой территории Луганской области в течение последних 2 недель российские оккупанты проводят обыски в учебных заведениях. Целью является выявление и уничтожение книг на украинском языке и материалов, содержащих символику Украины", - сообщают в штабе.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 3 пункта управления и 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.