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На окупованій Луганщині загарбники посилили примусову мобілізацію – штаб

Ольга Глущенко Неділя, 11 грудня 2022, 07:30
фото ілюстративне, тасс

На тимчасово окупованій території Луганської області російські загарбники посилили заходи примусової мобілізації, щоб поповнити склад ворожих підрозділів на Сєвєродонецькому напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "З метою поповнення некомплекту особового складу ворожих підрозділів, що діють на Сєвєродонецькому напрямку, на тимчасово окупованій території Луганської області посилено заходи примусової мобілізації.

У місті Красний Луч збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих".

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Теми: Луганська областьокупаціявійнамобілізація
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