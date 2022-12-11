На окупованій Луганщині загарбники посилили примусову мобілізацію – штаб
Неділя, 11 грудня 2022, 07:30
На тимчасово окупованій території Луганської області російські загарбники посилили заходи примусової мобілізації, щоб поповнити склад ворожих підрозділів на Сєвєродонецькому напрямку.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "З метою поповнення некомплекту особового складу ворожих підрозділів, що діють на Сєвєродонецькому напрямку, на тимчасово окупованій території Луганської області посилено заходи примусової мобілізації.
У місті Красний Луч збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих".
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